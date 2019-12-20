Законопроект о домашнем насилии не внесут в Госдуму в 2019-ом

Итоговую версию законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия внесут в Госдуму в конце января 2020 года, заявила зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи Оксана Пушкина.

«До Нового года точно не внесем. До конца января обязаны. Работа продолжается», — цитирует ее ТАСС.

На большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин признался, что у него смешанное отношение к законопроекту. Документ он пока не читал, но считает, что его нужно обсуждать в обществе, всесторонне изучать, чтобы спрогнозировать результаты его принятия.

Редакция проекта закона о домашнем насилии была опубликована на сайте Совета Федерации 29 ноября. Она подверглась жесткой критике со стороны соавторов инициативы, правозащитников, юристов и даже РПЦ. Церковь углядела в нем целый ряд дефектов.

А вот Генпрокуратура предусмотренные законопроектом меры по введению защитных предписаний для домашних тиранов поддержала. 8 декабря авторы инициативы подготовили поправки к документу.

В нем говорится, что закон должен распространяться не только на самих жертв насилия, но и на их иждивенцев и посторонних лиц, если есть основания полагать, что им могут причинить вред.

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