Законопроект о домашнем насилии не внесут в Госдуму в 2019-ом
Итоговую версию законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия внесут в Госдуму в конце января 2020 года, заявила зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи Оксана Пушкина.
«До Нового года точно не внесем. До конца января обязаны. Работа продолжается», — цитирует ее ТАСС.
На большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин признался, что у него смешанное отношение к законопроекту. Документ он пока не читал, но считает, что его нужно обсуждать в обществе, всесторонне изучать, чтобы спрогнозировать результаты его принятия.
Редакция проекта закона о домашнем насилии была опубликована на сайте Совета Федерации 29 ноября. Она подверглась жесткой критике со стороны соавторов инициативы, правозащитников, юристов и даже РПЦ. Церковь углядела в нем целый ряд дефектов.
А вот Генпрокуратура предусмотренные законопроектом меры по введению защитных предписаний для домашних тиранов поддержала. 8 декабря авторы инициативы подготовили поправки к документу.
В нем говорится, что закон должен распространяться не только на самих жертв насилия, но и на их иждивенцев и посторонних лиц, если есть основания полагать, что им могут причинить вред.
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