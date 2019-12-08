В законопроект о домашнем насилии внесли правки

Авторы нашумевшего законопроекта о домашнем насилии подготовили поправки к документу. В нем говорится, что закон должен распространяться не только на самих жертв насилия, но и на их иждивенцев и посторонних лиц, если есть основания полагать, что им могут причинить вред.

Также к домашнему насилию предлагается относить деяния, которые подпадают под административный и уголовный кодекс: побои и причинение тяжкого вреда, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Кроме этого, в правках предлагается запретить виновнику насилия приближаться к жертве ближе чем на 50 метров. Также за повторное нарушение предлагается наказывать не штрафом, а лишением свободы на один год.

Согласно предложенным поправкам, преследование — это действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле. Они могут выражаться в поиске жертвы, попытке выяснить ее место проживания или пребывания, навязчивых переговорах, в том числе через интернет, в попытках выйти на связь через третьих лиц.

В документе уточняется, что защитное предписание должно выдаваться сразу на месте совершения насилия с согласия жертвы. Выдать предписание могут и без согласия пострадавшего, если он не может выразить свое согласие из-за возраста, инвалидности, материальной зависимости или других причин.

Над этими правками работали депутаты Оксана Пушкина, Ольга Савастьянова, Ирина Роднина, Татьяна Касаева, Елена Вторыгина, адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин, правозащитник Алена Попова. Они принимали участие в разработке опубликованного законопроекта.

Редакция проекта закона о домашнем насилии была опубликована на сайте Совета Федерации 29 ноября. Она подверглась жесткой критике со стороны соавторов инициативы, правозащитников, юристов и даже РПЦ. Церковь углядела в нем целый ряд дефектов.

А вот Генпрокуратура предусмотренные законопроектом меры по введению защитных предписаний для домашних тиранов поддержала.

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