В законопроект о домашнем насилии внесли правки
Авторы нашумевшего законопроекта о домашнем насилии подготовили поправки к документу. В нем говорится, что закон должен распространяться не только на самих жертв насилия, но и на их иждивенцев и посторонних лиц, если есть основания полагать, что им могут причинить вред.
Также к домашнему насилию предлагается относить деяния, которые подпадают под административный и уголовный кодекс: побои и причинение тяжкого вреда, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Кроме этого, в правках предлагается запретить виновнику насилия приближаться к жертве ближе чем на 50 метров. Также за повторное нарушение предлагается наказывать не штрафом, а лишением свободы на один год.
Согласно предложенным поправкам, преследование — это действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле. Они могут выражаться в поиске жертвы, попытке выяснить ее место проживания или пребывания, навязчивых переговорах, в том числе через интернет, в попытках выйти на связь через третьих лиц.
В документе уточняется, что защитное предписание должно выдаваться сразу на месте совершения насилия с согласия жертвы. Выдать предписание могут и без согласия пострадавшего, если он не может выразить свое согласие из-за возраста, инвалидности, материальной зависимости или других причин.
Над этими правками работали депутаты Оксана Пушкина, Ольга Савастьянова, Ирина Роднина, Татьяна Касаева, Елена Вторыгина, адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин, правозащитник Алена Попова. Они принимали участие в разработке опубликованного законопроекта.
Редакция проекта закона о домашнем насилии была опубликована на сайте Совета Федерации 29 ноября. Она подверглась жесткой критике со стороны соавторов инициативы, правозащитников, юристов и даже РПЦ. Церковь углядела в нем целый ряд дефектов.
А вот Генпрокуратура предусмотренные законопроектом меры по введению защитных предписаний для домашних тиранов поддержала.
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