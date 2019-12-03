Закон о переводе трудовых книжек в «цифру» принят Госдумой

Закон о переводе трудовых книжек в «цифру» принят Госдумой

Фото: Flickr

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о переходе на электронные трудовые книжки. Впервые поступающим на работу с января 2021 года бумажные книжки оформлять не будут.

Закон предусматривает, что работодатель начнет фиксировать стаж и трудовую деятельность сотрудника в электронном виде. Данные будут поступать в Пенсионный фонд в онлайн-режиме.

За сотрудником сохранится право оставить бумажную трудовую книжку. Для перехода на электронную сотруднику необходимо подать письменное заявление, пишет Lenta.ru.

Ранее по требованию Главного правового управления президента в документ внесли серьезные коррективы. Депутаты отказались от автоматического перехода на электронные трудовые и ввели обязательное волеизъявление сотрудника на отказ или сохранение бумажной книжки.

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