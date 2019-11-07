В России работников обяжут выбрать тип трудовой книжки

В законопроект об электронных трудовых книжках внесут существенное дополнение о выборе типа документа. Это сделано по требованию Главного правового управления президента.

Редакция второго чтения предусматривает не автоматический перевод работников на электронный учет, а обязательное волеизъявление сотрудника на отказ от бумажкой трудовой книжки или ее сохранение. Трудящихся обяжут определяться с этим вопросом письменно – по заявлению работодателю.

Позицию работника предполагается фиксировать в базе данных ПФР. В случае смены работы новый директор обязан учитывать выбор гражданина. Как пишет «Коммерсантъ», изменить позицию в пользу электронного документа можно, а вот перехода с цифры на бумагу не предусмотрено.

В президентском государственно-правовом управлении посчитали, что автоматический переход неправомерен.

Россияне, не имеющие доступа к интернету, смогут обратиться в суд или ПФР с бумажной трудовой книжкой для подтверждения трудового стажа.

Напомним, 17 сентября Дума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс о переходе на электронные трудовые книжки. В случае окончательного принятия документа электронные документы появятся с января 2021 года.