С 2020 года не придется подтверждать стаж бумажками

С января 2020 года при обращении за госуслугами не придется подтверждать трудовой стаж документально. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, данные сведения будут доступны госучреждениям в электронной базе. Отмена обязательного подтверждения стажа предусмотрена поправками в законодательство, пишет ТАСС.

С нового года работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд в электронном виде – их аккумулируют в общей базе.

Ранее Госдума приняла в первом чтении документ об электронных трудовых книжках. С 2021 года для всех начинающих трудовую деятельность граждан будут вестись только электронные трудовые книжки.