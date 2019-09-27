С 2020 года не придется подтверждать стаж бумажками
С января 2020 года при обращении за госуслугами не придется подтверждать трудовой стаж документально. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, данные сведения будут доступны госучреждениям в электронной базе. Отмена обязательного подтверждения стажа предусмотрена поправками в законодательство, пишет ТАСС.
С нового года работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд в электронном виде – их аккумулируют в общей базе.
Ранее Госдума приняла в первом чтении документ об электронных трудовых книжках. С 2021 года для всех начинающих трудовую деятельность граждан будут вестись только электронные трудовые книжки.
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