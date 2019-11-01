Закон о надежной работе интернета начал работать в России

В России 1 ноября вступил в силу закон об организации устойчивой работы российского сегмента интернета. Как заверяют официальные лица, это понадобится при отключении Рунета от зарубежной инфраструктуры.

Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил ТАСС, что пользователи не почувствуют перемен, а качество связи не ухудшится. По его словам, реализация положений закона идет по плану.

Документ предусматривает создание в России инфраструктуры, которая обеспечит маршрутизацию в интернете в случае невозможности подключения к иностранным серверам. Для этого операторам нужно установить оборудование для определения источника трафика.

В перспективе они будут пользоваться национальной доменной зоной. Эта норма закона вступит в силу 1 января 2021 года. С того момента госорганы перейдут на отечественные ключи шифрования.

При возникновении угроз работе интернета в России Роскомнадзор будет осуществлять централизованное управление трафиком. Виды угроз определит кабинет министров.

Не реже одного раза в год будут проводиться учения по устойчивому Рунету.

Россияне опасались, что не смогут беспрепятственно пользоваться глобальной паутиной, а Россия двигается по пути Китая в развитии интернета, который создал так называемый «Золотой щит». Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что в КНР реализуют принцип «что не разрешено – запрещено», а в России блокируется информация, которая запрещена.