В Волгограде заключенных вместо молока поили суррогатом

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении семи человек, поставвлявших в исправительную колонию в Волгоградской области некачественное молоко.

По информации пресс-службы СУСК РФ по региону, летом 2019 года региональное управление ФСИН России заключило контракт с коммерческой организацией Великого Новгорода на поставку свыше 150 тысяч литров молока в исправительные учреждения Волгоградской области.

Его сумма составила почти 5 миллионов рублей. Однако, как полагает следствие, эта организация победила в конкурсе только благодаря содействию начальника одного из отделений регионального УФСИН и его заместителя.

При этом, как выяснилось, все это время вместо молока поставщик закупал жидкость, не соответствующую ГОСТам по химическим показателям, на Тырновском молочном заводе в Рязанской области.

Фигурантами уголовного дела стали семь человек, так или иначе принимавшие участие в организации поставки фальсифицированной продукции. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

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