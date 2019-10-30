Зеки с полными карманами

В Москве могут появиться частные СИЗО. По словам уполномоченной по защите прав предпринимателей Москвы Татьяны Минеевой, обнародовавшей эту информацию, столичные предприниматели готовы запустить пилотный проект подобных коммерческих учреждений. Их цель - улучшить условия содержания заключенных. Если эксперимент пройдет удачно, соответствующий законопроект направят в Государственную думу.

Стоит напомнить, что подобная идея уже выдвигалась несколько лет назад и широко обсуждалась. В частности с этой идеей носился в начале 2000-х годов тогдашний министр экономического развития Герман Греф. За создание частных тюрем выступали бывший член Совета Федерации Александр Торшин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Но дальше слов дело не пошло. Как будет на этот раз?

Как известно, в российских тюрьмах – «сложные» условия содержания заключенных. Этот эвфемизм означает, что в местах заключения очень плохие условия: скученность, грязь, плохое питание, отсутствие элементарных удобств. К примеру, нет душа, пресловутая «параша» - прямо в камере, со всеми вытекающими отсюда последствиями и жуткими запахами. Люди, даже преступившие закон, не заслуживают различных, в том числе, бытовых издевательств. Им необходимо представить более или менее сносные условия существования.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на 1 октября 2019 год в местах лишения свободы России находится 533 тысячи 207 заключенных. Из них 432579 человек - в исправительных колониях; 98301 человек - в следственных изоляторах; 1145 человек - в тюрьмах; 1182 человека - в воспитательных колониях для несовершеннолетних

Переполнены тюрьмы не только в России, но и в США, Франции, Испании, КНР, Индии, других странах. А вот в Нидерландах все наоборот. – камеры пустуют. По данным министерства юстиции, в стране к 2020 году освободится три тысячи камер и 400 мест содержания малолетних правонарушителей. А там, глядишь, и в целых тюрьмах наступит безлюдье.

Про «качество обслуживания» в нидерландских тюрьмах и говорить не стоит. Оно комфортное, с удобствами, хорошим питания и возможностями для занятий спортом и повышения уровня образования. В общем, сидеть в России и в Нидерландах – небо и земля. Помните, фильмы Аллы Суриковой «Хочу в тюрьму!»? Там ситуация отражена вполне достоверно.

Заключенных в Нидерландах не много не от того, что в стране тишь, да гладь и божья благодать. Просто далеко не за все преступления лишают свободы. По мнению юристов, достаточно и штрафов. Да и сроки – естественно, за незначительные правонарушения, - дают небольшие.

Ладно, Бог с ними, благополучными Нидерландами. Вернемся в Россию. Здесь изменений к лучшему не предвидится. Как заметил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков, «раздвинуть стены или построить новый блок начальник СИЗО при всем желании не в силах». Он добавил, что ФСИН России не располагает денежными средствами и возможностями улучшения содержания заключенных. И потому Волков видит выход именно в создании частных тюрем.

Согласно данным ФСИН на одного арестанта в месяц выделяется 15,5 тысяч рублей из федерального бюджета, в том числе около 2,2 тысяч на питание. Естественно, при таком бюджете не разгуляешься. А если в тюрьмах еще и крадут…

Мысль, конечно, крамольная. Но в каком направлении прикажете мыслить, если в стране царит оголтелая, растущая день ото дня коррупция, причем, в различных сферах жизни. И слабо верится, что где-то в России есть зоны свободные от расхищения, этакие благостные оазисы, где властвуют закон и порядок.

Тем более, не так давно, в 2017 году, экс-глава Федеральной службы исполнения наказаний генерал-полковник Александр Реймер, его бывший заместитель Николай Криволапов и такой же бывший директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН Виктор Определенов обвинялись по статье 159 УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере совершенное группой лиц». Им вменялось хищение 2,7 миллиарда рублей бюджетных средств.

На суде Реймер получил восемь лет и теперь отбывает наказание в одной из колоний Свердловской области, которое он, возможно, успешно инспектировал. Теперь он трудится там библиотекарем.

Можно сколько угодно возмущаться мизерными суммами, которые отпускает государство на содержание заключенных. Но удивляться не приходиться – власть жадничает везде и всюду, ссылаясь на дефицит средств. Их якобы не хватает на пенсии, зарплаты, развитие науки, культуры, образования, здравоохранения. Ладно, спорить не будем, хотя сомнений, сколько угодно

Но почему ФСИН не подумает о том, что заключенные могут сами, своим трудом зарабатывать деньги? И не только сколачиванием табуреток, тачанием валенок и шитьем трусов.

Среди заключенных наверняка отыщутся мастера редких профессий, специалисты высокой квалификации. Да и вообще, в российских тюрьмах и колониях можно разыскать любого Кулибина!

Как известно, при Сталине существовали так называемые «шарашки» - НИИ и КБ - сначала под контролем НКВД, а потом – МВД, в которых трудились осужденные: ученые, конструкторы, инженеры, техники. Они делали открытия, изобретали, разрабатывали различные проекты во многих отраслях промышленности. В общем, служили на благо родины.

Почему бы сейчас в местах заключения не создать такие «шарашки» или нечто подобное? Почему не дать возможность людям, хоть и нарушившим закон, оступившимся, заняться любимым делом? Отчего высококлассный инженер должен валить лес, а способный художник шить телогрейки? Создайте им нормальные условия и дайте не скучное, рутинное, а привычное и любимое поле деятельности, и заключение не покажется им таким тоскливым и тягостным! Да и пользу они могут принести немалую.

На заработанные осужденными деньги можно будет перестроить и облагородить многие места заключения. И не надо будет начальникам тюрем слезно выпрашивать у московского начальства всякую мелочь

ФСИН мог бы превратиться в систему сообщающихся сосудов с компьютерной базой данных зеков-специалистов. К примеру, в Перми нужен компьютерщик. Нет проблем! Его моментально находят в Казани. А во Владимире ждут, не дождутся конструктора. И снова все делается быстро – его переводят из Костромы. И так далее.

В общем, многое может получиться, но только если за дело взяться с умом. Привлечь специалистов, создать пилотные проекты. Организовать и начать работу в несколько тюремных НИИ и КБ и ждать результата.

И снова - о частных тюрьмах. Идею их создания также поддержал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, опыт подобных учреждений в западных странах показывает, что в частных следственных изоляторах «более управляемый процесс, который создает нормальные человеческие условия».

Теперь представим себе, что в России появились частные СИЗО – комфортные, благоустроенные, с местами для отдыха и занятий спортом. Тюрьмы будут напоминать пятизвездочные отели – примерно столько же будет стоить пребывание в них. Их обслуживание доверят искусным поварам, вышколенным официантам, доброжелательным охранникам.

Будут ли там дополнительные услуги? За дополнительную же плату – несомненно. И вряд ли будет недостаток в подобных предложениях. Ведь обитателями частных тюрем станут состоятельные, то есть, солидно награбившие субъекты. У них много конфисковано, но наверняка окажется, что и утаено, припрятано, переведено на счета жен и любовниц немало

Люди, которые ни в чем не отказывали себе на воле, не станут экономить и в заключении. Закажут себе небольшое путешествие, яства с эксклюзивными напитками, сауну с друзьями, тет-а-тет с дамой. Разумеется, это запрещено. Но если виновники торжества готовы заплатить ошеломительную сумму сотрудникам пеницитарного учреждения, те вряд ли откажутся от такого соблазна. И – разрешат. Все, что угодно.

В частных тюрьмах все будет, как в жизни. Коррупция и разделение на бедных, которые тянут срок в обычных застенках, и богатых, которые наслаждаются заключением в элитных тюрьмах

Впрочем, говорят, что «дополнительные» услуги давно существуют в обычных российских тюрьмах - для известных уголовников и солидных коррупционеров. Время от времени такие слухи появляются, а потом опровергаются. И снова клубятся.

Но почему бы нет? Помните, что сказал дон Вито Корлеоне из фильма «Крестный отец»? «Я сделаю ему такое предложение, от которого он не сможет отказаться…» Толстая пачка банкнот и обещание сделать подобные выплаты регулярными кого угодно сделают сговорчивыми.