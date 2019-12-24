Заключен в СИЗО хранивший дома слитки золота генерал таможни

Начальник управления Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык арестован до 22 февраля 2020 года. Генерала подозревают в коррупции: при обысках у него обнаружили слитки золота, драгоценности и люксовые часы.

Решение об аресте принял Басманный суд Москвы, уточняет «Интерфакс». Судья Галина Графова удовлетворила ходатайство прокурора о заключении под стражу.

60-летнего Кизлыка задержали вместе с заместителем — Алексеем Серебро. Следствие полагает, что руководители таможенной службы помогли уйти от ответственности контрабандистам, передает телеканал «360».

При обыске у Кизлыка нашли 600 тыс. долларов и 600 тыс. евро, а также дорогие часы и золото в слитках. За злоупотребление служебным положением сотрудникам таможни грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Перми прокурор донес в ФСБ на следователя. Суд приговорил сотрудника СКР к семи годам колонии за покушение на посредничество во взяточничестве.

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