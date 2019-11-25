В РПЛ заинтересовались кричалками фанатов «Спартака»

Российская премьер-лига ведет проверку после оскорбительных скандирований болельщиков московского «Спартака».

Инцидент произошел во время матча с екатеринбургским «Уралом». Болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования.

В настоящее время лигой начата проверка и сбор материалов, которые будут переданы в КДК РФС, сообщают «Известия».

Матч, который состоялся 24 ноября, завершился со счетом 0:0. Во время игры болельщики «Спартака» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Тем временем, в Воронеже болельщики местного футбольного клуба «Факел» напали на футболистов после того, как команда проиграла «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2. Сейчас «Факел» находится на последнем месте в турнирной таблице.

По информации Sport24.ru, инцидент произошел накануне, 23 ноября. После окончания матча несколько разочарованных фанатов бросились на поле и устроили драку с футболистами. Очевидцы снимали происходящее на видео под требования диктора «прекратить безобразие».

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