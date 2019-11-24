Разочарованные игрой фанаты «Факела» напали на футболистов

В Воронеже болельщики местного футбольного клуба «Факел» напали на футболистов после того, как команда проиграла «Нижнему Новгороду» со счетом 0:2. Сейчас «Факел» находится на последнем месте в турнирной таблице.

По информации Sport24.ru, инцидент произошел накануне, 23 ноября. После окончания матча несколько разочарованных фанатов бросились на поле и устроили драку с футболистами. Очевидцы снимали происходящее на видео под требования диктора «прекратить безобразие».

В Воронеже душевно pic.twitter.com/lvDPRZVu7Y — Руслан Абушкин (@abushkin) November 23, 2019

При этом, генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе утверждает, что на поле выбежали только два болельщика.

«Кончено, мы будем разбираться. Но ситуации можно было бы избежать, так как болельщики чудодейственным образом проникли на поле. У нас есть вопросы к организации и стюардам. Мы будем разговаривать также и с активным составом болельщиков команды, вне зависимости от результатов такие вещи не должны происходить на поле», — заявил он.

В МВД и вовсе уверены, что участники потасовки ограничились словесным противостоянием, а до драки дело не дошло.

Читайте нас в мобильном приложении