США захотели купить самый большой остров на планете
США рассматривают возможность покупки у Дании Гренландии. Президент США Дональд Трамп поручил адвокатам проработать правовую сторону сделки.
О планах купить Гренландию сообщили неназванные источники в Белом доме. Интерес к острову объясняют намерением расширить присутствие в Арктике, в частности, разместить там американских военных.
Некоторые близкие к Трампу политики говорят о временном увлечении главы государства. Другие подозревают, что покупка могла бы быть экономически выгодна США, пишет «ПолитЭксперт».
Гренландия является крупнейшим на Земле островом: ее площадь составляет более 2 млн километров. Там проживают 56 тыс. человек.
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