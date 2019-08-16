США захотели купить самый большой остров на планете

США рассматривают возможность покупки у Дании Гренландии. Президент США Дональд Трамп поручил адвокатам проработать правовую сторону сделки.

О планах купить Гренландию сообщили неназванные источники в Белом доме. Интерес к острову объясняют намерением расширить присутствие в Арктике, в частности, разместить там американских военных.

Некоторые близкие к Трампу политики говорят о временном увлечении главы государства. Другие подозревают, что покупка могла бы быть экономически выгодна США, пишет «ПолитЭксперт».

Гренландия является крупнейшим на Земле островом: ее площадь составляет более 2 млн километров. Там проживают 56 тыс. человек.