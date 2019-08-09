Трамп верит в сделку между Путиным и Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп полагает, что президент Украины Владимир Зеленский предложит президенту Путину сделку ради перемирия на востоке Украины.
«Мне кажется, он [Зеленский] собирается договориться с президентом Путиным», — заявил журналистам глава США. Трансляцию вел телеканал ABC.
Трамп также подтвердил, что пригласил Зеленского в Белый Дом. По его мнению, украинский лидер приедет очень скоро.
Накануне журналистке телеканала «Россия» не позволили подойти к президенту Украины во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея. Охранники держали девушку, пока автомобиль Зеленского не скрылся за поворотом.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!