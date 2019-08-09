Трамп верит в сделку между Путиным и Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что президент Украины Владимир Зеленский предложит президенту Путину сделку ради перемирия на востоке Украины.

«Мне кажется, он [Зеленский] собирается договориться с президентом Путиным», — заявил журналистам глава США. Трансляцию вел телеканал ABC.

Трамп также подтвердил, что пригласил Зеленского в Белый Дом. По его мнению, украинский лидер приедет очень скоро.

Накануне журналистке телеканала «Россия» не позволили подойти к президенту Украины во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея. Охранники держали девушку, пока автомобиль Зеленского не скрылся за поворотом.