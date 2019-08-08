Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому
Журналистке телеканала «Россия» не позволили подойти к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.
Сцена произошла после прощания лидера Украины с патриархом. Турецкий охранник держал девушку, пока политик не уехал на своем авто, передает информагентство «Укринформ».
Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Зеленским заявил, что Турция никогда не признавала присоединения Крыма и не будет этого делать.
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