Захарова ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Украины гарантировать права жителям Донбасса. Она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в Донбассе «есть те, кто выступает за Украину; есть те, кто потерялись; а есть те, кто за Россию». «Вот последние могут уезжать», - заявил он.

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло», — подчеркнула Захарова. Также она напомнила, что жители Донбасса не принимали участие в выборах президента Украины в 2019 году, пишет «РИА Новости».

Почти 65% жителей самоправозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проголосовали за присоединение республик к России. Соответствующий опрос провели Украинский институт будущего и «Зеркала недели».

Согласно полученным данным, за вхождение в состав Украины выступают только 18,5% респондентов. 64,3% жителей ДНР и ЛНР считают, что территории республик должны стать частью России.

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