Жители ДНР и ЛНР хотят полного присоединения к России
Почти 65% жителей самоправозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проголосовали за присоединение республик к России.
Соответствующий опрос провели Украинский институт будущего и «Зеркала недели».
Согласно полученным данным, за вхождение в состав Украины выступают только 18,5% респондентов. 64,3% жителей ДНР и ЛНР считают, что территории республик должны стать частью России.
Из них 13,4% видят ДНР и ЛНР «частью России, но с особым статусом», остальные 50,9% поддерживают полное присоединение к РФ.
Остальные 16,2% респондентов заявили о необходимости полной независимости республик.
Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года. Всего методом face-to-face было опрошено 1606 респондентов: 800 — в Луганской и 806 — в Донецкой областей.
Напомним, Киев начал войну против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине, в 2014 году. За пять с половиной лет, по данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч граждан.
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