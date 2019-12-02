Захарова ответила на желание Киева «принять пару областей» РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева «принять пару российских областей».
По словам Захаровой, такие высказывания звучат уже не в первый раз. При этом «Одна «российская область» уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», пишут «Известия».
Ранее Кулеба заявил, что Украина готова принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости». Так он отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей.
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