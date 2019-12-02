На Украине хотят принять в свой состав пару областей России
Украина готова принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости».
Так отреагировал украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, пишет РБК.
«Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России», — написал Кулеба в Twitter.
Ранее Вячеслав Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за период пребывания полуострова под украинской юрисдикцией. Профильным ведомствам могут поручить посчитать экономические потери России.
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