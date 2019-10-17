Захарова несерьезно отнеслась к списку влиятельных женщин

Список самых влиятельных женщин мира, в который вошла юрист ФБК Любовь Соболь, является несерьезным. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, она относится к подобным спискам как и раньше - несерьёзно. Мария Захарова была ранее включена в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира по версии британской телекомпании BBC. Теперь единственной россиянкой стала Любовь Соболь.

Сама адвокат призналась, что попадание в список BBC очень приятно и неожиданно, передаёт «Интерфакс».

Ранее экс-кандидат в МГД от ФБК Алексея Навального Любовь Соболь объявила показную «голодовку».