Соболь завершила «голодовку» за один миллион рублей в месяц

Ещё неделю назад, 7 августа, подруга юриста так называемого ФБК Тоня Самсонова предложила Соболь снова начать питаться в обмен на ежемесячные взносы в ФБК. Сумма предложенного пожертвования составила один миллион рублей.

Соболь решила поиграть на публику. Она не только поблагодарила подругу за столь щедрое предложение, но и захотела получить миллион, продолжая свою «голодовку».

Однако вчера вечером поступила информация, что Любовь Соболь «сдалась» и отказалась от голодовки. По всей видимости, первый миллион уже поступил в ФБК. По словам самой экс-голодальщицы, она приняла такое решение из-за матери Алексея Миняйло, одного из тренеров ее штаба. Мать очень беспокоилась за сына, поскольку тот решил из солидарности с юристом т.н. ФБК также отказаться от пищи. Только Миняйло, кажется, сделал это по-настоящему, а это вызвало серьезные опасения за его здоровье у родственников. Просьба матери тренера сборщиков почему-то подействовала на Соболь гораздо сильнее, чем призывы ее собственного мужа и дочери.

Соболь объявила о начале «голодовки» вечером 13 июля из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать ряд либеральных кандидатов на предстоящие выборы в МГД. Причиной для «дисквалификации» либералов и некоторых других кандидатов стало огромное количество недействительных подписей, сданных ими в избирательные комиссии. Так, у самой Соболь обнаружили выше 14% брака, при допустимой норме не более 10%. Кроме того, отмечалось, что среди забракованных подписей оказались автографы мертвецов и несуществующих граждан.

В ответ на законное решение московского избиркома, Соболь и ряд других «несистемщиков» организовали целый каскад несанкционированных митингов.

Стоит отметить, что сомнения в искренности намерений «голодающей» Соболь появились буквально на следующий день, после ее объявления о прекращении приёма пищи. Так, уже на следующий день, 14 июля, она попала в объектив камеры, с аппетитом уплетающая порцию супа в кафе.

Чуть позже Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» опубликовал показания курьера из сервиса доставки. По его признанию, он привез порцию еды в ЦСП, где голодала несчастная женщина. Он отметил, что заказ приняла некая Любовь.