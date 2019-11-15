Захарченко отправили по этапу в колонию для бывших силовиков

Экс-замначальника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко забрали из камеры СИЗО и отправили в колонию. Отбывать 12,5 лет он будет в самой суровой тюрьме в Мордовии.

Как сообщил его адвокат Александр Горбатенко, речь идет о колонии строгого режима в поселке Леплей. Перед отправкой в колонию Захарченко получил статус склонного к побегу. Это предполагает ужесточение контроля и прочие ограничения.

По данным «Коммерсанта», полковника посадят в исправительную колонию № 5 в Мордовии. Большая чать заключенных в ней – бывшие сотрудники силовых структур.

10 июня Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 117 990 000 рублей, лишили звания полковника и права занимать руководящие должности 2 года. В октябре Могорсуд смягчил наказание до 12,5 лет.

Захарченко попал под арест после того, как 2016 году в квартире его одной сестры нашли около 8 млрд рублей. Крупные суммы обнаружили в домах матери, его машине и на счетах «подруг жизни».

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