Экс-полковника Захарченко признали опасным заключенным

Экс-полковника Захарченко признали опасным заключенным

фото: Mybiysk.ru

Бывший сотрудник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года, получил статус склонного к побегу и нападению на представителей властей заключенного.

Статус Захарченко на потенциально опасного заключенного поменяли при его переводе из СИЗО «Лефортово» в изолятор «Медведь», где он и будет готовиться к отъезду в колонию.

Этот статус означает ужесточение режима, появление меток об опасности в личном деле и на одежде, а также повышение риска отказа в условно-досрочном освобождении.

При этом экс-полковника в колонии могут конвоировать в наручниках даже в душ, ему придется отмечаться у надзирателя почти каждый час, пишет «Коммерсант».

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Во время обысков в его квартире и домах родственников нашли более 9 млрд рублей. Ни Захарченко, ни родные не смогли объяснить происхождение богатств. Деньги и имущество обратили в доход государства.

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