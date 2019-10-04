Задыхающегося режиссера Хвана госпитализировали в Москве
В Москве госпитализирован режиссер Александр Хван. У него возникли проблемы с дыханием.
Режиссеру стало плохо утром 4 октября. Медики поставили диагноз «обострение хронического бронхита», передает РЕН ТВ.
Режиссеру 61 год. Самая известная работа Хвана – «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Другие известные фильмы, срежисированные им, - «Поводырь», «Цена любви», «Жизнь без Веры» и другие. На сегодняшний день Хван является секретарем правления Союза кинематографистов России.
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