Скончался режиссер Марк Захаров

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров скончался после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно, сообщает ТАСС.

20 августа Захаров, как сообщалось ранее, был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, однако 9 сентября его выписали из больницы.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. С 1973 году он был худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (позже театр «Ленком»).

За 45 лет работы он поставил более 40 спектаклей. Также он был режиссером работ «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».