Задержавший Голунова опер возглавил департамент в алкомаркете

Бывший оперуполномоченный УВД по Западному административному округу Акбар Сергалиев, принимавший участие в задержании журналиста Ивана Голунова, устроился на работу в «Красное и белое».

Теперь он возглавляет департамент предотвращения потерь в службе безопасности сети.

Как пишет «МБХ медиа», в обязанности Сергалиева входит выявление лиц, причастных к хищениям в магазинах, в том числе досмотр сотрудников при закрытии торговых точек, а также контроль кассовой дисциплины.

Кроме того, у него есть право лишать сотрудников премии или же ходатайствовать об их немедленном увольнении без выплаты премии, отмечает издание.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявляли, что при обыске у него обнаружили наркотики. 8 июня ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

Проверка показала, что отпечатков Голунова на свертках с запрещенным веществом и вещах не было. 11 июня уголовное дело прекратили.

После этого глава МВД Владимир Колокольцев снял с должности двух генералов полиции, были уволены еще четыре сотрудника, в том числе упомянутый сотрудник алкомаркета.

Ранее мнформацию о проверке полицейских, задерживавших Голунова, засекретили в рамказ уголовного дела.

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