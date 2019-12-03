Задержаны два главаря и семь членов банды террористов

Задержаны два главаря и семь членов банды террористов

фото: 4esnok.bay

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Среди задержанных есть как граждане России, так и других стран. Как сообщает центр общественных связей ФСБ, злоумышленники проводили целенаправленную работу по распространению на территории РФ идеологии террористической организации. Они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов на конспиративных собраниях.

В квартирах задержанных, силовики нашли доказательства их деятельности. Обнаружены пропагандистские брошюры, средства связи, найдены и изъяты электронные носители информации, пишет «Russia Today».

На территории России с начала года предотвращено 39 терактов и ликвидировано 49 ячеек террористов.

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