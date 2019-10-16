В ФСБ сообщили о предотвращении 39 терактов в России

На территории России с начала года предотвращено 39 терактов и ликвидировано 49 ячеек террористов.

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, террористы планировали атаки в разных регионах страны. Всего за этот год было ликвидировано 32 боевика, еще 679 террористов задержаны.

При этом 22 боевика удалось убедить отказаться от террористической деятельности. Все теракты были предотвращены на стадии их подготовки, пишет РБК.

Ранее в Крыму задержали россиянина, который готовил теракт в административном здании. Он хранил в гараже самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.