В Крыму задержан готовивший подрыв здания россиянин

В Крыму задержан готовивший подрыв здания россиянин

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В Крыму задержали россиянина, который готовил теракт в административном здании. Он хранил в гараже самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

О задержании сообщили в ФСБ. Мужчина является приверженцем идеологии нацизма, он состоит в украинской экстремистской организации.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и изготовлении взрывных устройств, передает ТАСС.

Ранее ФСБ пресекла деятельность группы россиян, которая финансировала террористов «Исламского государства» (ИГ – запрещена в РФ). Преступники работали под видом благотворительной организации.

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