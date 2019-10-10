В Крыму задержан готовивший подрыв здания россиянин
В Крыму задержали россиянина, который готовил теракт в административном здании. Он хранил в гараже самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.
О задержании сообщили в ФСБ. Мужчина является приверженцем идеологии нацизма, он состоит в украинской экстремистской организации.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и изготовлении взрывных устройств, передает ТАСС.
Ранее ФСБ пресекла деятельность группы россиян, которая финансировала террористов «Исламского государства» (ИГ – запрещена в РФ). Преступники работали под видом благотворительной организации.
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