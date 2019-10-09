ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство». В операции также участвовали сотрудники Следственного комитета и Финмониторинга.

По данным спецслужб, в организацию были вовлечены более 100 сторонников идеи установления «Всемирного Халифата». Среди них — участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, которое было спланировано террористом Шамилем Басаевым.

Злоумышленники действовали под видом благотворительной организации в девяти регионах России. Ими было собрано более 6 млн руб, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирии, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки «Исламского государства» в 17 регионах страны. Незаконная деятельность боевиков была пресечена.