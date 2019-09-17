Террористы выявлены и обезврежены в 17 регионах России

Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки «Исламского государства» в 17 регионах страны. Незаконная деятельность боевиков была пресечена.



Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал, что география террористических ячеек довольно широка. Их преступная деятельность была выявлена и пресечена в Москве и Подмосковье. А также в Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, республиках Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.



За шесть месяцев текущего года были зафиксированы 972 преступления террористического характера, пишет «РИА Новости».



Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил России об опасности радикального ислама накануне встречи с президентом Владимиром Путиным.