Премьер Израиля: России стоит помнить об опасности Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил России об опасности радикального ислама накануне встречи с президентом Владимиром Путиным.

Израильский премьер полагает, что позиции Ирана и России иногда не совпадают, а шиитский радикальный ислам давно уже желает завоевать Ближний Восток.

«Сегодня он управляется двумя силами: первая — суннитский радикальный ислам, руководство ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) и его группировки... Большее зло — шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, пытаясь завоевать Ближний Восток», — приводит слова Нетаньяху РБК.

Переговоры Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным состоятся сегодня, 12 сентября. Одной из главных тем обсуждения станет Иран.

Ранее «Русская планета» проанализировала намерение иранских властей полностью исключить прямую зависимость госбюджета от нефтяных доходов.