Задержанные дипломаты США ехали в Северодвинск меняя поезда
Во время поездки в Архангельскую область американские дипломаты меняли поезда. Уведомив Минобороны РФ о поездке в Архангельск, они прибыли в Северодвинск.
Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. Сотрудников американского посольства сняли с поезда Нёнокса-Северодвинск.
В МИД РФ сообщили, что для въезда на эту территорию иностранцам нужно брать специальное согласование. Кроме того, дипломаты намеревались посетить Архангельск, а не Северодвинск.
Напомним, сотрудников посольства сняли с поезда неподалеку от полигона Минобороны, где произошел взрыв. Это были военно-морской атташе при посольстве США, капитан I ранга Уильям Уитситт, военный атташе, полковник Ди. Си. Данн и атташе Джерри Арриола.
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