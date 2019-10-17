Задержанные дипломаты США ехали в Северодвинск меняя поезда

Во время поездки в Архангельскую область американские дипломаты меняли поезда. Уведомив Минобороны РФ о поездке в Архангельск, они прибыли в Северодвинск.

Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. Сотрудников американского посольства сняли с поезда Нёнокса-Северодвинск.

В МИД РФ сообщили, что для въезда на эту территорию иностранцам нужно брать специальное согласование. Кроме того, дипломаты намеревались посетить Архангельск, а не Северодвинск.

Напомним, сотрудников посольства сняли с поезда неподалеку от полигона Минобороны, где произошел взрыв. Это были военно-морской атташе при посольстве США, капитан I ранга Уильям Уитситт, военный атташе, полковник Ди. Си. Данн и атташе Джерри Арриола.