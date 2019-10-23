В США задержан уволенный Путиным со скандалом бизнесмен

В штате Флорида задержали бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа», вице-президента Олимпийского комитета РФ Ахмеда Билалова. Ранее бизнесмена критиковал президент России Владимир Путин.

Билалова задержали 22 октября, уточняет РБК. Нужна ли России его экстрадиция или Билалова депортируют за другое нарушение, неясно.

В 2013 году на предпринимателя завели уголовное дело. Его обвиняли в необоснованных тратах при командировках за границу. Так, для перелетов Билалова во Францию, Британию и другие страны заказывались чартерные рейсы.

До открытия дела Билалова критиковал президент. Он был недоволен срывом сроков строительства комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи, а также увеличением стоимости объекта на несколько миллиардов. После критики Билалова уволили со всех постов и он бежал из России.