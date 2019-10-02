Трех подельников топ-менеджера «Аэрофлота» арестовали

Трех подельников арестованного ранее заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова отправили под арест по делу о хищении у компании 250 миллионов рублей.

Бывший директор юридического департамента Татьяна Давыдова и адвокаты коллегии адвокатов Московской области «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец пробудут под стражей до 30 ноября, передает «Интерфакс».

Александрова ранее отправили в СИЗО на тот же срок, хотя прокуратура и его адвокаты просили поместить его под домашний арест. Защита обвиняемого обещала оспорить это решение, отмечая, что его причастность к хищениям не доказана.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Владимир Александров заключил с адвокатами четыре договора на юридические услуги. Но на самом деле эти работы осуществляли сотрудники юридического департамента авиакомпании.

В итоге, за два года Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 миллионов рублей.