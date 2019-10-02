Топ-менеджер «Аэрофлота» обокрал компанию

Топ-менеджер «Аэрофлота» обокрал компанию

Фото: DP.ru

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров арестован до 30 ноября по делу о хищении у компании 250 миллионов рублей.

Помимо Александрова фигурантами по делу проходят бывший директор юридического департамента Татьяна Давыдова и адвокаты коллегии адвокатов Московской области «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Владимир Александров заключил с адвокатами четыре договора на юридические услуги. Но на самом деле эти работы осуществляли сотрудники юридического департамента авиакомпании.

В итоге, за два года Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 миллионов рублей, передает «Коммерсант».

Ранее московский суд смягчил приговор основателю сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрию Белойвану, обвиненному в неуплате налогов.

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