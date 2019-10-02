Владельцу ресторанов «Корчма Тарас Бульба» смягчили приговор

Судья Московского городского суда Лариса Полякова смягчила приговор основателю сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрию Белойвану на три месяца.

Ранее он был приговорен к двум годам колонии общего режима за неуплату налогов на сумму в 650 миллионов рублей.

Таким образом, бизнесмен проведет в колонии 1 год и 9 месяцев, передает РИА «Новости».

Как следует из материалов дела, с января 2011 года по март 2014 с целью ухода от налогов в ресторанах «Корчма Тарас Бульба» не пробивались чеки и не принимались банковские карты.

По данным следствия, Белойван привлекал «ночных кассиров», которые удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, тем самым уменьшая их количество и стомость.

В результате он сокрыл 650 млн рублей налогов.

В феврале налоговики договорились подписать с предпринимателем мировое соглашение, по которому за три года Белойван был обязан уплатить в бюджет недоимки по налогам и пени в размере более 1 млрд рублей.