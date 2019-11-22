Задержали «планировавших свергнуть власть» террористов

Задержали «планировавших свергнуть власть» террористов

фото: 4esnok.bay

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали девятерых членов запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», которые занимались созданием закрытых сетей сторонников в регионах.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, спецоперация проводилась на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области. Задержаны семь участников и два главаря террористической организации. Боевики готовили почву для свержения власти и создания, так называемого всемирного халифата.

При задержании были обнаружены и изъяты запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, пишет «Russia Today».

На территории России с начала года предотвращено 39 терактов и ликвидировано 49 ячеек террористов.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!