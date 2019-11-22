В МГУ задержали мужчину с оружием

В МГУ задержали мужчину с оружием

фото: Ozon.ru

На посту охраны в центре Москвы в здании факультета журналистики МГУ сотрудники службы безопасности остановили мужчину в неадекватном состоянии.

Мужчина пытался пройти на факультет журналистики МГУ со складным ножом и пневматическим пистолетом. Он хотел пройти вместе с другими студентами на лекцию, имея при себе служебное удостоверение.

Прибывшие сотрудники полиции доставили мужчину в ОМВД и вызвали ему специалистов неотложной психиатрической помощи. По данному факту проводится проверка, пишет «Russia Today».

Ранее сообщалось, что сотрудник московского «Шереметьево» отвлекся во время досмотра пассажира и пропустил на борт самолета мужчину с оружием. Травматический пистолет на борту обнаружили члены экипажа уже во время полета.

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