В «Шереметьево» мужчину пустили в самолет с пистолетом

Сотрудник московского «Шереметьево» отвлекся во время досмотра пассажира и пропустил на борт самолета мужчину с оружием. Травматический пистолет на борту обнаружили члены экипажа уже во время полета.

Инцидент произошел 10 октября. Летевший из Москвы в Бургас самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.

После разбирательства лайнер продолжил выполнять свой маршрут.

Сотрудник, который по предварительным данным, допустил грубое нарушение стандартов безопасности, был отстранен от работы на время расследования.

Кроме того, после ЧП в «Шереметьево» усилили контроль за работой инспекторов досмотра. Всем сотрудникам, отвечающим за безопасность, провели дополнительный инструктаж.

Как сообщил «Интерфаксу» представитель авиакомпании, правоохранительные органы также проводят проверку по факту случившегося.

Накануне при взрыве у австрийского аэропорта пострадали десятки человек.