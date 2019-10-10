У австрийского аэропорта произошел взрыв

Взрыв прогремел недалеко от аэропорта в австрийском Линце. Есть десятки пострадавших.

По предварительным данным, 9 человек ранены, 3 в тяжёлом состоянии, передает телеграмм-канал «360tv.ru».



Судя по снимкам, опубликованным в сети, трагедия произошла еще два часа назад. Уточняется, что ЧП произошло на предприятии по утилизации мусора. Подробности пока не приводятся.

Ранее на пивном фестивале Октоберфест в городе Хантингтон-Бич под Лос-Анджелесом прогремела серия взрывов. Двое пострадали