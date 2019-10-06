На легендарном пивном фестивале в США прогремели взрывы

На пивном фестивале Октоберфест в городе Хантингтон-Бич под Лос-Анджелесом прогремела серия взрывов.

По последним данным, пострадали двое участников мероприятия и двое пожарных. Есть ли среди них россияне пока неизвестно.

По предварительной информации, в одном из помещений фестиваля взорвался трансформатор. Очевидцы сообщили, минимум, о трех взрывах.

Все посетители Октоберфеста были эвакуированы, сообщает РИА «Новости».

Ранее в южнокорейском порту Ульсан на грузовом судне прогремел взрыв, а затем начался пожар. На борту судна в момент происшествия находились россияне.