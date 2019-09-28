Россияне пострадали при взрыве на корабле в Южной Корее
В южнокорейском порту Ульсан на грузовом судне прогремел взрыв, а затем начался пожар. Местные власти заявляют, что на борту корабля есть россияне.
По информации агенства Yonhap News, сейчас с судна Stolt Groenland под флагом Кайманских островов эвакуированы все 25 членов экипажа. Девять человек получили ранения.
По неподтвержденным данным 10 моряков — россияне и украинцы.
После взрыва огонь перекинулся на соседний пришвартованный корабль Bow Dalian. Его экипаж также был эвакуирован.
На месте происшествия работают спасатели.
Причины взрыва пока не установлены, передает «Коммерсант».
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