Россияне пострадали при взрыве на корабле в Южной Корее

В южнокорейском порту Ульсан на грузовом судне прогремел взрыв, а затем начался пожар. Местные власти заявляют, что на борту корабля есть россияне.

По информации агенства Yonhap News, сейчас с судна Stolt Groenland под флагом Кайманских островов эвакуированы все 25 членов экипажа. Девять человек получили ранения.

По неподтвержденным данным 10 моряков — россияне и украинцы.

После взрыва огонь перекинулся на соседний пришвартованный корабль Bow Dalian. Его экипаж также был эвакуирован.

На месте происшествия работают спасатели.

Причины взрыва пока не установлены, передает «Коммерсант».