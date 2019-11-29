ФСБ задержала украинскую шпионку в Крыму
ФСБ России задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, она была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки и целенаправленно занималась сбором секретных сведений военного характера. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, пишет «ТАСС».
Ранее ФСБ России по Воронежской области задержала украинского агента, который по заданию Службы безопасности Украины собирал информацию о военных объектах в Крыму.
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