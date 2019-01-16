Украинский шпион попался на сборе военных данных в Крыму

ФСБ России по Воронежской области задержала украинского агента, который по заданию Службы безопасности Украины собирал информацию о военных объектах в Крыму.

Украинец до работы на СБУ занимался пассажирскими перевозками по маршруту Киев — Симферополь — Севастополь. После вербовки Леонид Каплун по кличке «Рыжий» получил задание собрать информацию о дислокации российских воинских частей в Крыму, а также о численном составе пограничных органов пункта пропуска «Армянск».

В связи с тем, что мужчина не успел совершить преступное деяние, он был выдворен за пределы России без возбуждения уголовного дела. Каплуну запретили въезд в РФ на 20 лет, пишет ТАСС.

В ноябре 2018 года задержанный в России украинский диверсант Георгий Абдиллаев рассказал о подготовке терактов в Крыму.