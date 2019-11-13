ФСБ задержала руководство ФСИН Ростовской области

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей.

Руководителей данного ведомства подозревают в деяниях коррупционной направленности. Их сейчас допрашивают в управлении ФСБ России по Ростовской области, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что у друзей и родственников российских чиновников могут конфисковать имущество, если они не подтвердят законность потраченных на его приобретение средств. Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество.

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