ФСБ задержала руководство ФСИН Ростовской области
Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей.
Руководителей данного ведомства подозревают в деяниях коррупционной направленности. Их сейчас допрашивают в управлении ФСБ России по Ростовской области, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что у друзей и родственников российских чиновников могут конфисковать имущество, если они не подтвердят законность потраченных на его приобретение средств. Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество.
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