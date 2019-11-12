Имущество друзей коррупционеров будут изымать

У друзей и родственников российских чиновников могут конфисковать имущество, если они не подтвердят законность потраченных на его приобретение средств. Решение было принято после жалобы родственников и знакомых полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество.

Согласно решению Конституционного суда, имущество может изыматься в пользу государства, если оно куплено на доходы, законность которых не подтверждена.

Ранее родители Захарченко, его сестра и знакомые, усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников, пишет «РИА Новости».

Напомним, Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Во время обысков в его квартире и домах родственников нашли более 9 млрд рублей. Ни Захарченко, ни родные не смогли объяснить происхождение богатств. Деньги и имущество обратили в доход государства.

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