ФСБ задержала в Мурманске террориста с бомбой

ФСБ задержала в Мурманске террориста с бомбой

фото: 4esnok.bay

В Мурманске задержан сторонник экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России), готовивший теракт. У мужчины изъята самодельная бомба большой мощности.

Как отмечается, мужчина является гражданином России. Он хотел устроить взрыв при помощи самодельного устройства.

Как рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ), подозреваемого задержали 10 декабря при извлечении бомбы из тайника. В настоящий момент известно, что это гражданин России и ему 36 лет, пишет «Russia Today».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

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