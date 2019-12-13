ФСБ задержала в Москве пятерых террористов

ФСБ России совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов ИГИЛ (запрещено в России), готовивших теракты. В группировку входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии.

Боевиками планировалось совершение диверсионно-террористических актов.

В ходе обыска у них обнаружены средства связи с инструкциями от террористов. Также найден схрон с оружием — изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

В отношении фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, пишет «ТАСС».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

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