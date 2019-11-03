В Забайкалье юнцы убили хозяина дома и изнасиловали хозяйку

В Забайкальском крае трое подростков проникли в частный дом, убили хозяина и изнасиловали его жену. Двоим злоумышленникам по 16 лет, одному — 15.

Как сообщает СКР, преступление было совершено 27 октября в одном из сел Кыринского района. Ворвавшиеся в дом подростки избили 40-летнего мужчину, после чего он скончался. Женщину изнасиловали.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также насильственных действиях сексуального характера.

Молодых людей задержали в тот же день. Один из подозреваемых помещен под домашний арест, двое заключены под стражу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на причастность к убийству братьев Эльджаркиевых проверяют десять человек.