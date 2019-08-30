Юнармеец спас тонущего мужчину в Крыму

18-летний участник движения «Юнармия» спас от смерти тонущего человека в Евпатории. Молодой человек вытащил мужчину из воды и оказал ему первую помощь.

По информации «Политэксперта», героем оказался житель Брянска Никита Жемоедов.

«Вот и пригодились навыки, которые я получил в «Юнармии» на курсах оказания первой помощи. Честно сказать, не предполагал, что придется когда-нибудь воспользоваться этим в реальной жизни. Спасибо педагогам, которые вложили в меня такие необходимые знания», – рассказал парень.

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